Вслед за Nvidia начали падать акции других компаний

CNBC: в Азии началось масштабное падение акций технологических гигантов

После того как упали акции крупнейшего в мире производителя чипов Nvidia, в Азии вниз устремились котировки других технологических компаний. Об этом сообщило CNBC.

Так, японский Nikkei 225 упал на 4,24 процента, а Topix — на 3,65 процента. Акции компаний полупроводниковой промышленности также подешевели: Renesas Electronics на 8,50 процента, Tokyo Electron на 8,55 процента, а Advantest на 7,74 процента. Акции группы Softbank (владелец разработчика чипов Arm) потеряли 7,73 процента. Кстати, именно Arm разрабатывает чипы для Nvidia.

В Южной Корее на 3,15 процента упали акции Kospi. Еще два поставщика Nvidia, гиганты Samsung Electronics и SK Hynix, потеряли 3,31 и 8,02 процента соответственно.

Ценные бумаги Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), которая считается крупнейшим в мире производителем чипов, подешевели на 5,21 процента.

Также отмечается, что после того как акции Nvidia потеряли больше девяти процентов, начали дешеветь Intel и AMD. Индекс VanEck Semiconductor ETF (SMH), отслеживающий акции полупроводникового сектора, упал на 7,5 процента, что оказалось худшим показателем с марта 2020 года.

Ранее сообщалось, что Nvidia не смогла оправдать самых амбициозных ожиданий аналитиков. Хотя за три месяца ее выручка составила 30 миллиардов долларов (на 122 процента больше, чем год назад), акции этой компании на внебиржевых торгах упали.

Сегодня, 4 сентября, всего за сутки ее капитализация рухнула на 279 миллиардов долларов. За последние несколько дней цена предприятия снизилась на 14 процентов.