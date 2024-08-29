Рухнули акции крупнейшего производителя чипов

FT: акции Nvidia подешевели на восемь процентов

Несмотря на то, что выручка компании Nvidia, крупнейшего в мире производителя чипов, за последний квартал выросла, стоимость ее акций упала. Об этом сообщило издание Financial Times.

По его данным, Nvidia не оправдала самых амбициозных ожиданий аналитиков, которые привыкли к ошеломляющим результатам этой компании. За три месяца выручка составила 30 миллиардов долларов. Это на 122 процента больше, чем годом ранее. В III квартале Nvidia рассчитывает на выручку в 32,5 миллиарда.

Однако ее акции на внебиржевых торгах упали на целых восемь процентов после выхода квартального отчета и общения с инвесторами, которые ожидали очередного подтверждения данных о буме искусственного интеллекта в технологическом секторе.

Как отмечают в Bloomberg, рост акций Nvidia почти на три триллиона долларов за два года с момента запуска ChatGPT фактически перестроил фондовый рынок США, а сама компания получила огромное влияние на множество фондовых индексов.

В свою очередь, FT напоминает, что успехи компании будут иметь последствия для акций других технологических компаний, так как Nvidia стала лидером тенденции в области искусственного интеллекта, которая привела к росту рыночной капитализации американских гигантов, включая Apple и Microsoft.

В начале августа минюст США заподозрил Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства. Оказалось, что эта компания приобрела фирму, технологии которой позволяют управлять инфраструктурой ИИ, примерно за 700 миллионов долларов.

А в конце июля котировки американских IT-гигантов резко пошли вниз. Акции Tesla подешевели на 12 процентов, Alphabet — на 5 процентов, Microsoft — на 4 процента, а Nvidia — на 7 процентов.