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15:03, 25 июля 2024Экономика

Крупнейшие IT-компании за сутки потеряли сотни миллиардов долларов

Семь крупнейших IT-компаний США за сутки потеряли $ 770 млрд капитализации

Фото: Brendan McDermid / Reuters

В среду, 24 июля, американский рынок акций закрылся значительным падением. Об этом со ссылкой на биржевые данные пишет Forbes.

Индекс S&P 500 по итогам дня снизился на 2,3 процента, что стало самым большим падением с декабря 2022 года. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq потерял 3,6 процента (худший результат с октября 2022 года), промышленный индекс Dow Jones — 1,3 процента.

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Сильно снизились и котировки американских IT-гигантов. Так, акции Tesla упали на 12 процентов, Alphabet (материнская компания Google) — на 5 процентов, Microsoft — на 4 процента, а Nvidia — на 7 процентов. Ценные бумаги Amazon и Apple стали дешевле на 3 процента, Meta (признана в РФ экстремистской) — на 6 процентов. В результате эти семь крупнейших компаний отрасли суммарно потеряли за сутки 770 миллиардов долларов рыночной капитализации.

Накануне американский автопроизводитель Tesla отчитался о чистой прибыли по итогам второго квартала в размере 1,48 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем годом ранее, и стало минимумом за пять лет. Обрушение доходов компании связано со снижением цен на автомобили ради оживления спроса и роста расходов на проекты в области искусственного интеллекта.

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