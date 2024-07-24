Прибыль Tesla рухнула до минимума за пять лет

Tesla отчиталась о самой низкой прибыли за последние пять лет и падает в цене

Американский автопроизводитель Tesla отчитался о чистой прибыли по итогам второго квартала в размере 1,48 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем годом ранее, и стало минимумом за пять лет, сообщает Reuters. На этом фоне акции компании на премаркере биржи NASDAQ падают почти на восемь процентов.

Обрушение доходов компании связано со снижением цен на автомобили ради оживления спроса и роста расходов на проекты в области искусственного интеллекта. Решение сработало в части выручки — она составила 25,5 миллиарда долларов, что несколько выше прогнозов аналитиков и показателей прошлого года.

Скорректированная прибыль на акцию составила 0,52 доллара, что на 17 процентов хуже прогнозов. При этом, отмечается в материале, Tesla не достигает целевых показателей прибыли четвертый квартал подряд.

Bloomberg указывает, что инвесторы фактически переведены в режим ожидания и вынуждены верить в реализацию масштабных планов. В Tesla обещают выпустить революционные беспилотные такси и гуманоидных роботов, но только в будущем. А что касается автомобилей, то автопроизводитель готовится упасть к результату 2023 года.

Ранее акции Tesla падали после переноса презентации роботакси. Глава компании Илон Маск в апреле заявил о пересмотре стратегии компании и ставке на беспилотный транспорт, пообещав показать прототип в Китае 8 августа 2024 года. В июле стало известно, что презентация переносится на октябрь, потому что машина пока не готова.