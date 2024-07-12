Tesla перенесет презентацию своей главной разработки

Bloomberg: назначенная на 8 августа презентация роботакси от Tesla не состоится

Американский автопроизводитель Tesla не станет проводить в августе презентацию роботакси, которое гендиректор компании Илон Маск еще весной называл главной разработкой на ближайшие годы, из-за его неготовности. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с принятым решением, пишет Bloomberg.

Предполагается, что представление роботакси состоится в октябре этого года. В дополнительные два месяца команда дизайнеров должна переработать некоторые элементы автомобиля.

В апреле Маск объявил, что автомобиль с полностью автономным управлением покажут в Китае 8 августа. Анонсом бизнесмен постарался перекрыть многочисленные негативные сообщения, на фоне которых капитализация компании падала.

Перенос даты привел к обрушению акций Tesla на 8,4 процента, что стало худшей динамикой для производителя с января этого года. В свою очередь акции конкурентов — Uber Technologies Inc. и Lyft — выросли на 6,1 и 4,6 процента соответственно.

Tesla занимается разработкой автономных систем вождения уже более десяти лет. Ее передовая разработка называется Full Self-Driving (FSD), однако название (полностью самостоятельное вождение) пока не оправдывает себя. Система является только помощником водителя, но требует постоянного контроля и внимания с его стороны.

Роботакси, по мнению Маска, станет ключевым драйвером роста, но эти заявления звучат на фоне падения продаж автомобилей. В первой половине года они сократились на 6,6 процента, а производство во втором квартале упало на 14 процентов. Конкуренция со стороны китайских производителей и общая стагнация рынка электромобилей давят на Tesla, в компании проходят массовые увольнения и закрываются перспективные отделы. В числе прочего Маск фактически закрыл проект самой дешевой модели Tesla, ставку на которую инвесторы делали последние годы.