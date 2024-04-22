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20:27, 22 апреля 2024Экономика

Tesla начала закрывать отделы из-за проблем с финансами

TechCrunch: Tesla начала закрывать отделы из-за плохих финансовых показателей

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Увольнения в Tesla оказались даже масштабнее, чем ожидались. Некоторые отделы были полностью закрыты, а из других уволили 20 процентов сотрудников. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает TechCrunch.

Поводом для решения стали неудовлетворительные финансовые показатели. В 2023 году ценовые войны привели к проблемам с доходами. Несмотря на поставки рекордного 1,81 миллиона электромобилей, прибыль производителя только снизилась.

До этого руководство Tesla во внутренней рассылке уверяло, что уволит только десять процентов сотрудников, причем наиболее эффективных постараются сохранить. Но, как уверяет собеседник издания, увольнения затронули и самых талантливых сотрудников. Все дело в том, что они работали над проектами, которые теперь занимают более низкое место в приоритетах.

В официальном заявлении автопроизводитель называет происходящее реструктуризацией компании. Глава Tesla Илон Маск в обращении к сотрудникам подчеркивал, что такие меры необходимы для сокращения расходов и повышения производительности.

Tesla от TradingView

С начала года Tesla потеряла 40 процентов капитализации. Инвесторы теряют доверие к компании на фоне изменений траектории ее развития и неопределенности с перспективами в борьбе с китайскими производителями. В частности, компания отказалась от планов по созданию бюджетного автомобиля и сосредоточилась на создании роботакси.

Покинули Tesla и три топ-менеджера — финансовый директор Закари Киркхорн, вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Дрю Баглино и вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса Рохан Патель. При этом последний прямо назвал причиной ухода перемены в компании.

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      Платон Щукин
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