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14:12, 15 апреля 2024Экономика

Tesla собралась уволить каждого десятого сотрудника

Electreck: Tesla уволит 10 % сотрудников из-за низкого спроса на электромобили

Фото: Aly Song / Reuters

Американский автопроизводитель Tesla собирается уволить как минимум каждого десятого сотрудника (более десяти процентов персонала) из-за низкого спроса на электромобили и возросшего уровня конкуренции на рынке. Об этом со ссылкой на внутреннюю служебную записку сообщает технологическое издание Electrak.

В последние месяцы менеджеры компании составляют списки критически важных членов команды. Также приостановлены выплаты вознаграждений по акциям и отменены ежегодные оценки некоторых сотрудников.

В документе, который стал доступен изданию, владелец и глава компании Илон Маск указал, что при подготовке к следующему этапу роста надо рассмотреть каждый аспект деятельности Tesla, чтобы сократить расходы и повысить производительность.

По состоянию на декабрь 2023 года в Tesla работали 140 473 работника. Сократить планируется около 15 тысяч человек. До этого компания сообщила о снижении поставок автомобилей, а также отказалась от планов по выпуску недорогого автомобиля.

Автор материала отмечает, что существует и другое мнение относительно персонала компании. По его мнению, работников у Tesla критически мало, из-за этого они перерабатывают и допускают критические ошибки, которые сказываются на результате.

Ранее издание Financial Times узнало, что Tesla решила построить завод по производству электромобилей в Индии и начала поиск подходящей площадки. Предварительно стоимость процента оценивается в 2-3 миллиарда долларов.

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      Платон Щукин
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