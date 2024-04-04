Tesla решила построить завод в Индии

FT: Tesla начала поиск площадок для строительства завода в Индии

Tesla решила построить завод по производству электромобилей в Индии и начала поиск подходящей площадки. Об этом со ссылкой на инсайдеров в отрасли пишет Financial Times.

По словам собеседников издания, стоимость предприятия может составить от двух до трех миллиардов долларов. Сообщается, что американская компания сосредоточит поиски на штатах Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду, где уже есть автомобильные центры других брендов.

В марте Индия снизила импортные пошлины на некоторые электромобили для тех автопроизводителей, кто инвестирует не менее 500 миллионов долларов и начнет внутреннее производство в стране в течение трех лет. По данным FT, Tesla рассматривает вариант выпуска на будущем заводе в республике более бюджетных моделей стоимостью до 30 тысяч долларов, которые можно будет впоследствии экспортировать в Юго-Восточную Азию, страны Персидского залива, Африку, а также в Европу.

«Tesla является наиболее привлекательным производителем для Индии из-за активных инвестиций компании в глобальную экспансию и ее способности развивать экосистему производства электромобилей», — отметил аналитик Canalys Эшвин Амберкар. По его словам, новая политика страны в отрасли и предлагаемые стимулы позволят американской компании занять сильные позиции в республике.

В сентябре 2023 года появилась информация, что Саудовская Аравия и Tesla обсуждают строительство завода на территории страны. Среди причин заинтересованности сторон в сделке издание отмечают возможности Саудовской Аравии привлечь использование кобальта и меди, на которые у королевства есть права в других странах (например, в Демократической Республике Конго), к обеспечению сырьем производства Tesla. Саудовской Аравии запуск завода дал бы возможность диверсифицировать свою, зависящую от нефти экономику.