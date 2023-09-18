Стало известно о возможном строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

WSJ: Маск ведет переговоры о строительстве завода Tesla в Саудовской Аравии

Саудовская Аравия и Tesla обсуждают строительство завода на территории страны. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, переговоры находятся на ранней стадии и могут сорваться из-за натянутых отношений главы компании Илона Маска с властями ближневосточного государства, вызванных в том числе его партнерством с конкурентом Tesla Lucid. Эта американская компания уже в текущем сентябре собралась начать сборку электромобилей на первом зарубежном заводе, расположенном в Саудовской Аравии.

Среди причин заинтересованности сторон в обсуждаемой сделке издание называет возможности Саудовской Аравии привлечь использование кобальта и меди, на которые у королевства есть права в других странах (в качестве примера приводится Демократическая Республика Конго), к обеспечению сырьем производства Tesla. Саудовской Аравии запуск завода дал бы возможность диверсифицировать свою зависящую от нефти экономику.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Илоном Маском в Нью-Йорке предложил свою страну в качестве места для размещения завода Tesla. Глава государства также указал на потенциальное развитие сотрудничества Турция с компанией SpaceX в космосе. О реакции богатейшего человека планеты на такие предложения не сообщается.