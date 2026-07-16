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12:20, 16 июля 2026Экономика

В одной стране начали национализацию заводов

Правительство Великобритании национализировало убыточную сталелитейную British Steel
Вячеслав Агапов

Фото: Danny Lawson / Pool via Reuters

Правительство Великобритании национализировало убыточную сталелитейную British Steel. Об этом сообщили представители компании.

Власти страны объясняют решение перевести заводы в госсобственность защитой будущего производства стали в Великобритании.

Как заявил министр по делам бизнеса Питер Кайл, эта мера продиктована интересами национальной безопасности, экономики и сохранения отечественного производства стали. Государственная собственность является лучшим способом обеспечить будущее компании, сохранить производственные мощности и защитить цепочки поставок, отмечает пресс-служба. В будущем эта мера позволит рассмотреть различные варианты развития компании, включая привлечение частных инвесторов.

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Предприятие находилось в управлении государства с апреля прошлого года, когда ему грозило закрытие из-за нерентабельности, но формально принадлежало китайской Jingye Group. Последняя отказалась от продажи предприятия за 100 миллионов фунтов стерлингов (132 миллиона долларов). Независимый оценщик определит, полагается ли китайским владельцам компенсация. Схема выплаты компенсаций будет разработана посредством нормативных актов, которые планируют принять осенью.

Британское производство стали оказалось под вопросом после того, как British Steel собралась закрыть два предприятия в городе Сканторп, отклонив проект помощи, предложенный властями. После экстренного заседания правительства и быстрого проведения через парламент закона, который подписал король Карл III, британскому руководству British Steel поручили не прекращать работу завода, дав гарантию защиты сотрудникам, которые ослушаются владельцев из КНР.

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