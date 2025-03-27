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16:30, 27 марта 2025Экономика

Будущее британской сталелитейной промышленности оказалось под угрозой

Financial Times: British Steel может уволить более двух тысяч сотрудников
Дмитрий Воронин

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Компания British Steel может закрыть два предприятия в городе Сканторп уже в июне текущего года, что, как ожидается, приведет к увольнению более чем двух тысяч сотрудников из работающих в компании 4,5 тысячи. О том, что будущее британской сталелитейной промышленности оказалось под угрозой, пишет Financial Times (FT).

В среду владелец British Steel, китайская Jingye Group, отклонила пакет помощи, предложенный правительством Великобритании, который, по данным Sky News оценивался в 500 миллионов фунтов стерлингов (644 миллиона долларов) и, по данным журналистов, позволил бы продолжить работу сталелитейных предприятий.

Критически важный для королевства бизнес, являющийся, например, главным поставщиком стальной продукции британским железным дорогам, на фоне финансовых проблем перешел под контроль представителей КНР в 2020 году. Переговоры с правительством Jingye Group вела последние два года. Они стартовали после того, как собственник начал рассматривать возможность строительства двух новых электродуговых печей и закрытие двух последних в Великобритании доменных печей.

Владельцы British Steel отмечают, что ежедневно теряют на этом бизнесе почти миллион долларов, хотя вложили в него в общей сложности более полутора миллиарда. Как указывает FT, если ситуация не наладится и не будет найден покупатель стратегического актива, перед британским правительством может поставить вопрос о национализации компании.

Ранее стало известно, что на предприятиях сталелитейной и алюминиевой промышленности Канады начались увольнения, связанные с введением Дональдом Трампом пошлин на их продукцию. По словам журналиста Reuters, написавшего о соответствующих событиях, действия американского президента «вызвали холодок» в экономике страны.

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