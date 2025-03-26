В Канаде начались увольнения из-за пошлин Трампа

Reuters: Сотни рабочих уволили с канадских заводов из-за тарифов Трампа

На предприятиях сталелитейной и алюминиевой промышленности Канады начались увольнения, связанные с введением США пошлин на их продукцию. Об этом со ссылкой на данные крупного профсоюза United Steelworkers и бизнеса пишет Reuters.

В публикации говорится, что речь идет о примерно о 200 уволенных, включая сокращение 140 сотрудников, которые ранее официально подтвердила Canada Metal Processing Group. В компании связали такой шаг с угрозой пошлин, которые на тот момент еще не были введены.

«Экономисты предупредили, что это только начало, поскольку ожидается, что влияние тарифов будет расширяться по мере их действия», — пишут журналисты, отмечая, что ситуация вокруг политики президента США Дональда Трампа в отношении Канады «вызвала холодок» в экономике страны.

25 марта стало известно, что новый премьер Канады, экс-глава Центробанка Марк Карни намерен в случае победы на предстоящих в конце апреля досрочных выборах резко увеличить траты на оборону. Условием переговоров с Трампом он называет признание последним канадского суверенитета.

Такие заявления звучат на фоне позиции американского президента, который не только ввел против Канады пошлины, но и выступает за то, чтобы сделать ее еще одним американским штатом, в частности, утверждая, что Вашингтон не может себе позволить дальше защищать северного соседа, «не тратящего деньги на армию».