В Канаде назвали условия для начала переговоров с Трампом

Премьер Канады Карни готов к переговорам с Трампом при признании суверенитета

Премьер-министр Канады Марк Карни назвал условия для начала переговоров с президентом США Дональдом Трампом. Его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что готов к диалогу при признании главой Белого дома канадского суверенитета.

«Он должен признать, что Канада является суверенной страной. Он должен сказать это и принять, прежде чем мы начнем вести более широкую дискуссию», — заявил Карни.

21 марта Трамп вновь призвал присоединить Канаду и сделать ее американским штатом. По его словам, Вашингтон не может себе позволить дальше защищать Канаду, которая «не тратит деньги на армию». Глава государства также отметил, что в случае присоединения к США налоги для жителей Канады будут снижены почти в два раза.