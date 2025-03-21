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21:26, 21 марта 2025Мир

Трамп вновь призвал присоединить Канаду к США

Трамп: Канада должна стать американским штатом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Niall Carson / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь призвал присоединить Канаду и сделать ее американским штатом. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Когда я говорю, что они должны быть штатом [США], я это и имею в виду. Это был бы прекрасный штат», — сказал он.

По его словам, Вашингтон не может себе позволить дальше защищать Канаду, которая «не тратит деньги на армию». Глава государства также отметил, что в случае присоединения к США налоги для жителей Канады будут снижены почти в два раза.

Ранее сообщалось, что власти Канады обсуждают с Европейским союзом (ЕС) вопрос снижения зависимости от США в оборонной сфере. В частности, Оттава захотела приобретать у стран — членов ЕС «большее количество оборонного оборудования», в том числе истребители.

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