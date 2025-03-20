Канада захотела снизить зависимость от США в одной сфере

AP: Канада обсуждает с ЕС о снижении зависимости от США в оборонной сфере

Власти Канады ведут обсуждение с Европейским союзом (ЕС) о снижении зависимости от США в оборонной сфере. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

В частности, Канада захотела приобретать у стран-членов ЕС «большее количество оборонного оборудования», в том числе истребители.

Неназванный канадский чиновник в беседе с AP уточнил, что также обсуждается вопрос производства истребителей на территории Канады.

11 марта президент США Дональд Трамп поручил правительству повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов от таможенной стоимости поставок.