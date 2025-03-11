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17:59, 11 марта 2025Экономика

Трамп собрался нанести Канаде новый торговый удар

Трамп поручил повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп поручил правительству повысить пошлины на канадские сталь и алюминий до 50 процентов от таможенной стоимости поставок. О готовящемся новом торговом ударе глава государства сообщил в своей соцсети Truth Social.

Поводом для этой меры послужила введенная властями провинции Онтарио 25-процентная пошлина на поставки электричества в три американских штата — Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк. Повышение составило 10 канадских долларов за каждый мегаватт-час к стоимости экспортируемой электроэнергии.

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Ответная мера США вступит в силу со среды, 12 марта. Ответственным за исполнение новых тарифных условий Трамп сделал министра торговли Соединенных Штатов Говарда Лютника. «Я поручил министру торговли добавить дополнительные 25 процентов к тарифу на всю сталь и алюминий, поступающие в США из Канады», — резюмировал Трамп.

Ранее он утвердил 25-процентные пошлины на все канадские товары, поступающие в США. Эта мера начала действовать 4 марта. Исключением стали канадские энергоресурсы, таможенные ставки на эту категорию власти Соединенных Штатов установили на уровне в 10 процентов. Аналогичные 25-процентные ставки Трамп распространил и на мексиканские товары. В свою очередь, китайские экспортеры с весны 2025 года будут уплачивать 20-процентные сборы. Эти меры глава Белого дома объяснил продолжающимся наркотрафиком из этих стран.

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