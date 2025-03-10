Канада пригрозила оставить США без электричества

Форд: Онтарио повысит цены на электроэнергию для трех штатов США на 25 %

В понедельник, 10 марта, Онтарио повысила цену на электроэнергию для трех штатов США. Оставить соседей без электричества пригрозил премьер-министр канадской провинции Даг Форд, его цитирует Bloomberg.

Правительство Онтарио велело Независимому оператору электроэнергетической системы добавить 10 канадских долларов (7 долларов США) за каждый мегаватт-час к стоимости электроэнергии, экспортируемой в Миннесоту, Мичиган и Нью-Йорк. Повышение составило 25 процентов к текущим ценам. Решение объясняют повышением администрацией президента США Дональда Трампа пошлин почти на все поставляемые из Канады товары.

Как отмечают аналитики, решение Онтарио является скорее символическим, так как цены на спотовых рынках электроэнергии в США и на биржах, где провинции продают свою электроэнергию, основаны на спросе и предложении. Конечные покупатели могут выбирать из списка продавцов, и необязательно соглашаться на поднявшуюся цену Онтарио. Однако местные власти планируют таким образом заработать до 400 тысяч канадских долларов в сутки — эти средства используют для поддержки работников, семей и предприятий Онтарио.

По данным Bloomberg, в 2023 году Нью-Йорк импортировал около 4,4 процента всей потребляемой электроэнергии из Канады. Прочие штаты покупают электричество у соседа еще в меньшем объеме.

Трамп уже ввел пошлины на импорт в США товаров из Мексики, Канады и Китая — они составили 25, 25 и 20 процентов соответственно. Также глава Белого дома грозился ввести 25-процентные пошлины на все товары из стран ЕС, включая продовольствие и автомобили. В ответ теперь уже бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал, что страна введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их до прекращения действия нынешних мер Соединенных Штатов.