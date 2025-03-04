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10:48, 4 марта 2025Экономика

Канада приготовилась нанести ответный удар по США

Премьер Канады Трюдо пообещал чувствительный для США ответ на введенные пошлины
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Джастин Трюдо

Джастин Трюдо. Фото: Jennifer Gauthier / Reuters

Все американцы столкнутся с ростом цен на продукты, бензин и автомобили, а тысячи человек лишатся работы в результате введения президентом США Дональдом Трампом импортных пошлин в размере 25 процентов на канадские товары. Об этом, комментируя решение Белого дома, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, передает РИА Новости.

По его словам, необоснованное решение не останется без ответа. Канада в течение трех недель введет 25-процентные тарифы на американские товары стоимостью 155 миллиардов долларов и не станет отменять их, пока США не отменят свои тарифы.

Вместе с тем Трюдо подчеркнул, что правительство ведет активные переговоры с провинциями и территориями для утверждения ряда нетарифных мер, которые также ударят по США.

Отношения США и Канады обострились после прихода Трампа к власти. Республиканец объявил о намерениях присоединить соседнюю страну в качестве 51-го штата и назвал ее нежизнеспособной из-за низких расходов на оборону. Позднее к словам Трампа присоединился один из главных его сторонников миллиардер Илон Маск. В ответ Трюдо пообещал, что Канада никогда не станет частью США.

Белый дом объявил введение пошлин в отношении Канады и Мексики их недостаточной борьбой с поставками в США наркотиков, в первую очередь фентанила. Эта же причина приводится в качестве обоснования удвоения тарифов на китайские товары.

Подавляющее большинство экономистов указывают, что торговые войны Трампа приведут к разгону инфляции в США и заметному снижению мирового экономического роста. На фоне решительности главы Белого дома цены на нефть обновили минимум с начала года из-за сомнений в спросе.

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