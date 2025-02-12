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19:33, 12 февраля 2025Мир

Трюдо резко отказал Трампу

Трюдо: Канада никогда не вступит в состав США
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Канада никогда не вступит в состав США в качестве 51-го штата и останется независимым государством. Об этом заявил премьер-министр североамериканского королевства Джастин Трюдо, передает агентство Reuters.

«Этому не бывать никогда (...) Канадцы вдохновляют своей сплоченностью и гордостью за страну. Они пересматривают планы, поддерживают местный бизнес, демонстрируя силу национального единства», — резко ответил глава канадского правительства на предложение президента Дональда Трампа войти в состав Соединенных Штатов.

Кроме того, Трюдо раскритиковал слова Трампа о том, что Канада мало вкладывает средств в оборону. По его словам, Оттава привержена членству в НАТО и способствует его укреплению.

Ранее Трюдо раскритиковал решение Трампа ввести тарифы на сталь и алюминий, назвав их неприемлемыми. По его словам, Канада готова при необходимости «твердо и решительно» ответить на такую политику Белого дома. При этом, по данным издания The Globe and Mail, Канада является ключевым поставщиком стали для США, включая в том числе ряд стратегически важных отраслей американской экономики.

При этом сам Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной» с недостаточными оборонными расходами, из-за чего Оттава излишне полагается на военную помощь со стороны Вашингтона.

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