Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной с малыми расходами на оборону

Президент США Дональд Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной» с недостаточными оборонными расходами. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Канада выделяет малые расходы на оборону, поскольку надеется на помощь США. Об этом американский лидер сообщил журналистам, с которыми он пообщался на борту самолета по пути в Новый Орлеан, штат Луизиана.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа. По его мнению, стране следует разработать стратегию борьбы с Вашингтоном в долгосрочной перспективе.

До этого Трамп отказал Канаде в праве называться независимым государством. Он заявил, что страна полностью зависит от США. По словам Трампа, Вашингтон тратит на Оттаву 250 миллиардов долларов в год.

