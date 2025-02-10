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01:54, 10 февраля 2025Мир

Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной

Трамп назвал Канаду нежизнеспособной страной с малыми расходами на оборону
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал Канаду «нежизнеспособной страной» с недостаточными оборонными расходами. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Канада выделяет малые расходы на оборону, поскольку надеется на помощь США. Об этом американский лидер сообщил журналистам, с которыми он пообщался на борту самолета по пути в Новый Орлеан, штат Луизиана.

Ранее премьер Канады Джастин Трюдо предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа. По его мнению, стране следует разработать стратегию борьбы с Вашингтоном в долгосрочной перспективе.

До этого Трамп отказал Канаде в праве называться независимым государством. Он заявил, что страна полностью зависит от США. По словам Трампа, Вашингтон тратит на Оттаву 250 миллиардов долларов в год.

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