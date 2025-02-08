Премьер Канады предупредил о серьезной угрозе со стороны Трампа

CBC: Трюдо назвал реальной угрозу Дональда Трампа присоединить Канаду к США

Намерение американского президента Дональда Трампа присоединить Канаду следует расценивать как серьезную угрозу. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, передает CBC.

Политик выступил на закрытом совещании с лидерами бизнеса и профсоюзов в Торонто. Перед началом журналистов вывели из зала, но им удалось услышать обращение Трюдо к собравшимся из-за оставшегося включенным микрофона.

«Мистер Трамп считает, что самый простой способ сделать это [получить доступ к канадским ресурсам] — поглотить нашу страну, и это реально», — сказал премьер. Он подчеркнул, что Канаде необходимо разработать стратегию борьбы с Вашингтоном в долгосрочной перспективе.

Ранее Трамп отказал Канаде в праве называться независимым государством. Он заявил, что страна полностью зависит от США, отметив, что они тратят на нее 250 миллиардов долларов в год.

До этого Трамп «присоединил» Канаду и Гренландию, опубликовав карту Штатов с ними в составе.