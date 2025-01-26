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06:24, 26 января 2025Мир

Трамп отказался считать Канаду независимым государством

Трамп заявил, что Канада полностью зависит от США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Al Drago / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами своего пресс-пула отказался считать Канаду независимым государством. Его слова приводит ТАСС.

«Канада полностью зависима от нас, и, следовательно, она не может быть [отдельным] государством», — подчеркнул политик.

Трамп заявил, что США тратят на Канду 250 миллиардов долларов в год. Он отметил, что мог бы остановить это финансирование за один день, и «Канады не существовало бы <...> как [независимой] страны».

По мнению американского лидера, страна использует Соединенные Штаты для своей выгоды, Вашингтон не может этого позволить. «Без наших субсидий Канада в действительности не существует», — добавил он.

Ранее Трамп пообещал Канаде «очень серьезные» налоговые послабления и отсутствие торговых пошлин за вхождение в состав Соединенных Штатов в качестве 51-го штата.

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