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06:34, 9 января 2025Мир

Трамп «присоединил» Канаду и Гренландию

Трамп опубликовал карту США с Гренландией и Канадой в Truth Social
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Donald J. Trump / Truth Social

Избранный президент США Дональд Трамп «присоединил» Канаду и Гренландию, опубликовав карту Штатов с ними в составе. Данное изображение он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Из всех стран Северной Америки, изображенных на картинке, подписаны только США, Канада и Гренландия, а также отмечены две столицы — Вашингтон и гренландский Нуук. Политик не объяснил смысл своей публикации, оставив ее без комментариев.

До этого новый глава Белого дома показал сразу две карты США с присоединенной Канадой. На первой карте территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага, а на второй Канада окрашена в тот же цвет, что и США, и на ней черным цветом написано «Соединенные Штаты».

Ранее лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр пообещал в случае победы на выборах не допустить превращение страны в 51-й штат США. «Канада никогда не станет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна», — сказал он.

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