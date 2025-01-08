Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:29, 8 января 2025Мир

Трамп показал карты США с присоединенной Канадой

Трамп опубликовал в Truth Social две карты США с Канадой в составе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал сразу две карты США с присоединенной Канадой.

На первой карте территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага. «О, Канада», — говорится в описании изображения.

На второй карте Канада окрашена в тот же цвет, что и США, а на ней черным цветом написано «Соединенные Штаты». Соседняя Мексика, расположенная рядом с Трампом, выделена другим цветом, при этом на изображении отображается только ее северная часть.

Ранее Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Трамп считает, что объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА

      Москвичей предупредили о гололедице 8 января

      Минобороны сообщило о 32 сбитых дронах в небе над Россией за ночь

      Трамп показал карты США с присоединенной Канадой

      Предсказано поражение Украины без помощи США

      В США конфисковали две квартиры российского бизнесмена

      В России раскрыли замысел Трампа и Маска

      США обвинили в неспособности прекратить огонь в Газе

      В аэропорту Кишинева обезвредили заминированную игрушку

      В Венесуэле задержали наемников с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше