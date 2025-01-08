Трамп показал карты США с присоединенной Канадой

Трамп опубликовал в Truth Social две карты США с Канадой в составе

Избранный президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал сразу две карты США с присоединенной Канадой.

На первой карте территория Канады закрашена вместе с США в цвета американского флага. «О, Канада», — говорится в описании изображения.

На второй карте Канада окрашена в тот же цвет, что и США, а на ней черным цветом написано «Соединенные Штаты». Соседняя Мексика, расположенная рядом с Трампом, выделена другим цветом, при этом на изображении отображается только ее северная часть.

Ранее Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Трамп считает, что объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают».