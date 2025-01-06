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21:25, 6 января 2025Мир

Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США

Трамп после слов Трюдо о скорой отставке предложил Канаде стать 51-м штатом США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку. «Соединенные Штаты больше не могут терпеть огромные торговые дефициты и субсидии, которые поддерживают Канаду на плаву», — сказал он.

Трамп считает, что объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают».

Ранее Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он собирается покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.

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