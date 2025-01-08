В Канаде пообещали не допустить вхождения страны в США

Лидер оппозиции Канады Пуальевр: страна никогда не станет 51-м штатом США

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр пообещал в случае победы на выборах не допустить превращение страны в 51-й штат США и обеспечить безопасность границ страны. Его слова приводит ТАСС.

«Канада никогда не станет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна», — отметил Пуальевр, добавив, что, когда станет премьер-министром, он восстановит вооруженные силы и вернет контроль над границей.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку.

Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он собирается покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.