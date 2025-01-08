Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:00, 8 января 2025Мир

В Канаде пообещали не допустить вхождения страны в США

Лидер оппозиции Канады Пуальевр: страна никогда не станет 51-м штатом США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Sean Kilpatrick

Лидер оппозиционной Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр пообещал в случае победы на выборах не допустить превращение страны в 51-й штат США и обеспечить безопасность границ страны. Его слова приводит ТАСС.

«Канада никогда не станет 51-м штатом. Точка. Мы великая и независимая страна», — отметил Пуальевр, добавив, что, когда станет премьер-министром, он восстановит вооруженные силы и вернет контроль над границей.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Так политик отреагировал на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку.

Трюдо объявил, что уйдет в отставку после избрания лидера правящей Либеральной партии. Он собирается покинуть пост главы правительства и лидера либералов. Политик поблагодарил свою семью за поддержку и воодушевление, которые помогли ему добиться успехов в карьере. Премьер уточнил, что уже сообщил о своем решении детям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Эвакуационная группа ВСУ бросила раненых бойцов под Курском

      В США убили многодетного отца из Санкт-Петербурга

      Премьер Дании отказалась продавать Гренландию

      Два немецких политика выдали российскую подлодку за немецкую

      В НАТО распределят ответственность за военные потребности Украины

      В Росреестре опровергли утечку данных из ЕГРН

      В Канаде пообещали не допустить вхождения страны в США

      МИД России выразил соболезнования в связи с землетрясением в Тибете

      В Госдуме рассказали о влиянии новогодних праздников на размер зарплаты

      Камала Харрис посетит Сингапур, Бахрейн и Германию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше