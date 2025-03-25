Новый премьер Канады пообещал избирателям резко увеличить траты на армию

Премьер Канады пообещал после победы на выборах резко увеличить траты на армию

Премьер Канады Марк Карни намерен в случае победы на предстоящих в конце апреля досрочных выборах резко увеличить траты на оборону. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы обеспечим беспрецедентное увеличение инвестиции в наши вооруженные силы, чтобы мы могли защитить каждый дюйм нашей территории, пока помогаем нашим союзникам за границей», — сказал политик своим потенциальным избирателям.

Пообещавший нарастить вложения в армию Карни совсем недавно сменил на посту главы правительства Джастина Трюдо, чье десятилетнее нахождение во главе кабмина завершилось тем, что он разрыдался в прямом эфире и унес стул из канадской Палаты общин. Новый премьер 13 лет проработал в американском банке Goldman Sachs, занимал различные должности в отделениях Лондона, Нью-Йорка, Торонто и Токио, после чего руководил центробанками Канады и Великобритании.

На контрасте с предшественником и на фоне непростых отношений Оттавы с президентом США Дональдом Трампом, который ввел против Канады пошлины и выступает за то, чтобы сделать ее еще одним американским штатом, в частности, утверждая, что Вашингтон не может себе позволить дальше защищать северного соседа, «не тратящего деньги на армию», Карни демонстрирует более сильную позицию. Как пишет «Коммерсантъ», это заметно усилило шансы правящей Либеральной партии, которой еще пару месяцев назад прочили провал на парламентских выборах.