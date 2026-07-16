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12:17, 16 июля 2026Наука и техника

В России создали двухрежимный БЭК на подводных крыльях

«Известия»: В России создали двухрежимный безэкипажный катер на подводных крыльях
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

В России создали двухрежимный безэкипажный катер (БЭК) на подводных крыльях. Об этом газете «Известия» рассказал директор по стратегии Научно-производственного предприятия (НПП) «ЭЛВО» Сергей Тараканов.

По словам собеседника, на малой скорости БЭК идет как обычное судно, а после разгона — на скорости от 30 до 90 километров в час — выходит на раскладываемых подводных крыльях. Длина изготовляемого из алюминиевого сплава изделия — 11 метров, грузоподъемность — до 1,3 тонны.

«На дворе 2026 год, современные вычислительные мощности и датчики позволяют в реальном времени корректировать положение судна на крыльях в пространстве», — сказал Тараканов.

Главным достоинством нового БЭКа военный эксперт Дмитрий Болтенков счел его высокую скорость. По словам его коллеги Юрия Лямина, изделие станет сложной целью для поражения силами противника.

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Ранее издание TWZ заметило, что первое применение БЭКов против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны.

В июне представитель концерна «Калашников» по итогам международного военно-морского салона «Флот — 2026» сообщил, что российские скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке против террористических формирований.

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