В России создали двухрежимный БЭК на подводных крыльях

«Известия»: В России создали двухрежимный безэкипажный катер на подводных крыльях

В России создали двухрежимный безэкипажный катер (БЭК) на подводных крыльях. Об этом газете «Известия» рассказал директор по стратегии Научно-производственного предприятия (НПП) «ЭЛВО» Сергей Тараканов.

По словам собеседника, на малой скорости БЭК идет как обычное судно, а после разгона — на скорости от 30 до 90 километров в час — выходит на раскладываемых подводных крыльях. Длина изготовляемого из алюминиевого сплава изделия — 11 метров, грузоподъемность — до 1,3 тонны.

«На дворе 2026 год, современные вычислительные мощности и датчики позволяют в реальном времени корректировать положение судна на крыльях в пространстве», — сказал Тараканов.

Главным достоинством нового БЭКа военный эксперт Дмитрий Болтенков счел его высокую скорость. По словам его коллеги Юрия Лямина, изделие станет сложной целью для поражения силами противника.

Ранее издание TWZ заметило, что первое применение БЭКов против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны.

В июне представитель концерна «Калашников» по итогам международного военно-морского салона «Флот — 2026» сообщил, что российские скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке против террористических формирований.