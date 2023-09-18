Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:40, 18 сентября 2023Мир

Эрдоган попросил Илона Маска построить завод Tesla в Турции

Эрдоган на встрече с Илоном Маском попросил его построить завод Tesla в Турции
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу американским предпринимателем Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице управления по делам общественности при президенте Турции в социальной сети X (бывший Twitter).

В ходе встречи политик призвал миллиардера открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Глава государства также указал на потенциальное развитие сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции.

Эрдоган также пригласил американского бизнесмена принять участие в технологической выставке, которая пройдет в конце сентября в турецком Измире.

Ранее сообщалось, что Эрдоган на встрече с Маском в Нью-Йорке планирует обсудить возможные инвестиции миллиардера в страну. По данным TGRT Haber, что у турецкого лидера насыщенная дипломатическая программа в Соединенных Штатах.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский исключил окончание конфликта на Украине путем передачи территорий

    Нобелевский лауреат предупредил о рисках ядерной войны

    Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

    Высокоморальная проститутка выгнала сексуально озабоченного монаха

    Раскрыты отличия бутилированной воды от фильтрованной

    Эрдоган попросил Илона Маска построить завод Tesla в Турции

    Эрдоган заявил об отсутвии проигравших в случае мирного процесса на Украине

    Обнаружен неизвестный механизм возникновения воды на Луне

    Российские войска «Тюльпаном» уничтожили укрепрайон ВСУ в ЛНР

    В России упростят условия погашения просроченных кредитов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости