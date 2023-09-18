Эрдоган попросил Илона Маска построить завод Tesla в Турции

Эрдоган на встрече с Илоном Маском попросил его построить завод Tesla в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу американским предпринимателем Илоном Маском в Нью-Йорке. Об этом сообщается на странице управления по делам общественности при президенте Турции в социальной сети X (бывший Twitter).

В ходе встречи политик призвал миллиардера открыть седьмой завод по производству электромобилей Tesla в Турции. Глава государства также указал на потенциальное развитие сотрудничества страны с компанией SpaceX в рамках космической программы Турции.

Эрдоган также пригласил американского бизнесмена принять участие в технологической выставке, которая пройдет в конце сентября в турецком Измире.

Ранее сообщалось, что Эрдоган на встрече с Маском в Нью-Йорке планирует обсудить возможные инвестиции миллиардера в страну. По данным TGRT Haber, что у турецкого лидера насыщенная дипломатическая программа в Соединенных Штатах.