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00:20, 18 сентября 2023Мир

Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

TGRT Haber: Эрдоган на встрече с Маском обсудит инвестиции миллиардера в Турцию
Реджеп Тайип Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Handout / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским бизнесменом Илоном Маском в Нью-Йорке планирует обсудить возможные инвестиции миллиардера в страну. Об этом сообщает TGRT Haber.

Отмечается, что у турецкого лидера насыщенная дипломатическая программа в Соединенных Штатах. «Среди них наиболее яркой является встреча Эрдогана с Илоном Маском... На этой важной встрече, как ожидается, будут обсуждаться планируемые инвестиции Маска в Турцию», — сообщает телеканал.

Ранее Сенат США начал расследование отказа Илона Маска включить Stralink в Крыму для Украины в 2022 году. «Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон. Сенатор [Джек Рид] заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности», — сообщает агентство Bloomberg.

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    Марина Совина
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