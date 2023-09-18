Стало известно о планах Эрдогана обсудить с Маском инвестиции в Турцию

TGRT Haber: Эрдоган на встрече с Маском обсудит инвестиции миллиардера в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с американским бизнесменом Илоном Маском в Нью-Йорке планирует обсудить возможные инвестиции миллиардера в страну. Об этом сообщает TGRT Haber.

Отмечается, что у турецкого лидера насыщенная дипломатическая программа в Соединенных Штатах. «Среди них наиболее яркой является встреча Эрдогана с Илоном Маском... На этой важной встрече, как ожидается, будут обсуждаться планируемые инвестиции Маска в Турцию», — сообщает телеканал.

Ранее Сенат США начал расследование отказа Илона Маска включить Stralink в Крыму для Украины в 2022 году. «Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон. Сенатор [Джек Рид] заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности», — сообщает агентство Bloomberg.