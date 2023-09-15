Сенат США начал расследование против Маска из-за Украины

Сенат США начал расследование отказа Маска включить Stralink в Крыму для Украины

Сенат США начал расследование отказа предпринимателя Илона Маска включить Stralink в Крыму для Украины в 2022 году. Об этом сообщил сенатор Джек Рид агентству Bloomberg.

«Комитет интенсивно расследует это дело со всех сторон. Сенатор заявил, что отчеты об использовании Starlink выявили серьезные пробелы в обязательствах по национальной безопасности», — сообщает агентство.

Сенаторы также потребовали от Министерства обороны разъяснений, почему именно Маск как частное лицо принимает решения по использованию Starlink на Украине, а не военные.

Ранее стало известно о желании Маска передать контроль над частью Starlink Пентагону. Биограф предпринимателя Уолтер Айзексон уточнил, что речь идет о той части Starlink, которая используется в конфликте на Украине.