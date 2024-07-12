Акции Tesla обрушились после решения компании перенести выпуск роботакси

Bloomberg: Tesla подешевела на 8,4 % из-за решения перенести выпуск роботакси

Акции Tesla подешевели на 8,4 % из-за решения перенести выпуск роботакси. О влиянии переноса презентации главной разработки на стоимость компании сообщает Bloomberg.

UBS Group AG понизила рейтинг акций компании Илона Маска и объяснила решение тем, что бумаги выросли слишком сильно из-за оптимизма по поводу применения ИИ. До падения входящие в топ-10 бумаг в индексе S&P 500 росли на 44 процента. В свою очередь, акции конкурентов — Uber Technologies Inc. и Lyft — выросли на 6,1 и 4,6 процента соответственно.

Ранее представители компании заявили, что не станут проводить в августе презентацию роботакси, которое Илон Маск еще весной называл главной разработкой на ближайшие годы, из-за его неготовности. По предварительным планам, его представят в октябре этого года. В дополнительные два месяца команда дизайнеров должна переработать некоторые элементы автомобиля.

В апреле Маск объявил, что автомобиль с полностью автономным управлением покажут в Китае 8 августа. Так бизнесмен пытался перекрыть негативные новости, на фоне которых капитализация компании падала.

По мнению Маска, управляемый ИИ автомобиль станет ключевым драйвером роста для компании, продажи и производство у которой падают. Конкуренция со стороны китайских производителей и общая стагнация рынка электромобилей давят на Tesla, в компании проходят массовые увольнения и закрываются перспективные отделы. В числе прочего Маск фактически закрыл проект самой дешевой модели Tesla, ставку на которую инвесторы делали в последние годы.