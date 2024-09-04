Производитель видеокарт потерял сотни миллиардов долларов за сутки

Bloomberg: за сутки Nvidia потеряла $279 млрд из-за падения стоимости акций

За сутки капитализация одного из крупнейших производителей видеокарт, компании Nvidia упала на 279 миллиардов долларов. Это рекордные убытки для американской биржи, сообщает Bloomberg.

Во вторник ценные бумаги Nvidia Corp потеряли 9,53 процента стоимости и капитализация опустилась до 2,65 триллиона долларов. За последние дни стоимость компании упала на 14 процентов на фоне публикации отчета о прибыли, не оправдавшего ожидания инвесторов.

Nvidia терпит убытки в то время как Министерство юстиции США ищет доказательства того, что производитель чипов нарушил антимонопольное законодательство, а аналитики высказывают сомнения насчет возможностей дальнейшего развития искусственного интеллекта. По словам председателя отдела рыночной и инвестиционной стратегии JPAM Майкла Чембалеста, расходы на искусственный интеллект неоправданны, если спрос на него со стороны компаний, не связанных с технологиями, не начнет расти. Как отмечает глава BlackRock Investment Жан Буавен, для развития ИИ нужны долгие годы.

Как отмечают в Bloomberg, рост акций Nvidia почти на три триллиона долларов за два года с момента запуска ChatGPT фактически перестроил фондовый рынок США, а сама компания получила огромное влияние на множество фондовых индексов.

Ранее представители компании отмечали, что за три месяца выручка составила 30 миллиардов долларов. Это на 122 процента больше, чем годом ранее. В III квартале Nvidia рассчитывает на выручку в 32,5 миллиарда. Однако инвесторы ожидали очередного подтверждения данных о буме искусственного интеллекта в технологическом секторе.

В конце июля котировки американских IT-гигантов резко пошли вниз. Акции Tesla подешевели на 12 процентов, Alphabet — на 5 процентов, Microsoft — на 4 процента, а Nvidia — на 7 процентов.