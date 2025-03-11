Маск потерял за день почти 30 миллиардов долларов

Обвал стоимости акций Tesla уменьшил состояние Илона Маска на $29 млрд

Состояние Илона Маска продолжает уменьшаться на фоне обвала стоимости акций возглавляемой им компании Tesla. Только за один день на фоне снижения котировок автопроизводителя на 15,4 процента оно сократилось на 29 миллиардов долларов, следует из данных Bloomberg Billionaires Index (BBI).

На фоне наблюдавшейся в понедельник на рынках США распродажи сократилось состояние почти всех лидеров рейтинга, которых называют супермиллиардерами, но их потери оказались не столь значительными. В то время как Маск потерял почти 30 миллиардов долларов, никто из участников топ-20 не лишился более чем 10 миллиардов. Предприниматель продолжает возглавлять BBI с 301 миллиардом долларов, следом за ним идет Джефф Безос (216 миллиардов).

Накануне технологический индекс Nasdaq Composite упал на 4 процента, а в целом Уолл-стрит завершила торги худшим с начала 2025 года падением. За день до этого президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что американской экономике предстоит пережить «переходный период». Также глава государства в своей соцсети Truth Social пообещал купить машину Tesla, чтобы поддержать Маска, «использующего свои потрясающие навыки, чтобы помочь Америке снова стать великой».

Глава Tesla является ведущим публичным сторонником нового американского президента. Он финансировал его избирательную кампанию и лично принимал участие в предвыборной агитации. На фоне этого после ноябрьской победы Трампа на выборах акции производителя электрокаров поначалу взлетели, однако с начала 2025 года они подешевели уже в 1,8 раза — с 403,84 до 222,15 доллара за бумагу.

В марте падение котировок ускорилось. Так, в конце прошлой рабочей недели сообщалось, что Маск за день обеднел сразу на 111 миллиардов долларов. По данным американских СМИ, в стране участились акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.