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05:29, 9 марта 2025Мир

Выступающие против Маска американцы атаковали Tesla

NBC: В США автомобили и дилерские центры Tesla атаковали вандалы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Austin Ramsey / Unsplash

Американцы, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla. За последние несколько недель зафиксировано не менее 10 таких случаев, передает телеканал NBC со ссылкой на данные полиции.

«29 января 40-летняя женщина бросила коктейль Молотова в Cybertruck, припаркованный у автосалона в Лавленде», — говорится в материале. Там уточняется, что в дальнейшем женщинам приходила с коктейлями Молотова в автосалон еще несколько раз, пытаясь его поджечь. Кроме того, на здании она краской написала фразу «нацистские автомобили». Ее задержала полиция.

Кроме того, неподалеку от Бостона неизвестные подожгли несколько зарядных станций Tesla, а в штате Орегон 6 марта по автосалону Tesla несколько раз выстрелили. Ни в одном из инцидентов никто не пострадал, уточняет телеканал.

Ранее пользователи социальной сети X раскритиковали стрижку Илона Маска, сравнив ее с прической Адольфа Гитлера.

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