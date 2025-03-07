Илона Маска заподозрили в подражании Гитлеру из-за нелепой стрижки

Американского миллиардера Илона Маска заподозрили в подражании Адольфу Гитлеру из-за нелепой стрижки. Соответствующие комментарии появились в X (бывший — Twitter).

Пользовательница с никнеймом ItWasACoup поделилась фотографиями сторонника президента США Дональда Трампа, на которых видна его объемная прическа с коротко выбритыми висками. «Его парикмахер тоже его ненавидит», — написала она в описании к ставшему вирусным посту — в общей сложности он набрал более пяти миллионов просмотров.

Комментаторы согласились с мнением автора и сравнили имидж Маска с прической Гитлера. «Илон Маск выглядит нелепо», «Похоже на испорченную версию стрижки Гитлера», «Что это вообще такое», «Его подстригли на заправке?» — высказывались юзеры.

В феврале Дональд Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска.