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12:50, 21 февраля 2025Ценности

Трамп убрал знаменитый стол из Овального кабинета из-за козявки сына Маска

NYP: Трамп убрал стол Resolute из Овального кабинета из-за козявки сына Маска
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп отправил на реконструкцию знаменитый стол Resolute из-за козявки сына бизнесмена Илона Маска. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Выяснилось, что мебель убрали из кабинета американского лидера после того, как на прошлой неделе четырехлетний сын Маска Икс ковырял в носу и вытер козявку об стол. Все это произошло в прямом эфире, который транслировался по телевидению.

При этом Белый дом заверил общественность, что стол заменили временно. Известно, что столом Resolute начал пользоваться еще президент Джон Кеннеди в 1961 году. Стол украшал Овальный кабинет при Джимми Картере, Билле Клинтоне, Бараке Обаме и Джо Байдене во время их пребывания у власти.

В январе вышел указ о создании департамента эффективности правительства, который возглавил миллиардер Илон Маск.

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