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18:11, 27 марта 2025Экономика

В Нью-Йорке задумали запретить Tesla

Сенатор-демократ решила запретить Tesla в Нью-Йорке
Дмитрий Воронин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

В Нью-Йорке рассмотрят законопроект, фактически запрещающий продажи электромобилей Tesla на территории штата, посредством отзыва у компании разрешений на деятельность пяти точек продаж. Об этом пишет Politico.

Инициатором задуманных изменений стала подготовившая предложение сенатор-демократ Пэт Фэйхи, не скрывающая, что связано оно исключительно с политическими соображениями. «Что бы мы ни делали, мы должны отобрать это у Илона Маска. Он… тянет нас назад», — приводит издание ее слова.

Партия, которую представляет Фэйхи, контролирует обе палаты парламента Нью-Йорка, поэтому исключать такой сценарий нельзя. Указанное же количество точек прямых продаж было предписано Tesla в штате в 2014 году с альтернативой в виде полного исключения возможности торговать.

Политическая активность Маска, являющегося ведущим публичным сторонником Дональда Трампа с должностью в его администрации, в последнее время все чаще становится причиной серьезных проблем богатейшего миллиардера планеты. В том же Нью-Йорке в начале марта салон Tesla, гендиректором которой он является, разгромили хейтеры.
Случаи вандализма против электромобилей наблюдаются и в других городах. На фоне этого продажи Tesla в Европе упали на 40 процентов, а шортселлеры заработали на падении акций компании около 16 миллиардов долларов.

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