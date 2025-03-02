Electrek: Хейтеры Маска разгромили салон Tesla в Нью-Йорке

Хейтеры американского бизнесмена Илона Маска разгромили салон компании Tesla в городе Нью-Йорк (США). Об этом пишет издание Electrek.

Протесты Tesla Takedown на Манхэттене начались 1 марта, когда часть группы из 300 демонстрантов зашла в здание магазина. «Мы были вынуждены закрыть магазин из-за действий протестующих, которые проникли внутрь и начали создавать беспорядки», — рассказали изданию в автокомпании.

В ходе протеста были повреждены стеклянные двери и витрины. Под арест попали десять демонстрантов.

Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что экоактивисты радикального движения Neue Generation облили синей краской витрину магазина компании Tesla, принадлежащей Маску, в торговом центре Берлина.