В Берлине активисты облили краской магазин Маска

Tagesspiegel: Экоактивисты NG облили синей краской магазин Tesla Маска в Берлине

Экоактивисты радикального движения Neue Generation (NG) облили синей краской витрину магазина компании Tesla, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, в торговом центре Берлина. Об этом сообщает газета Tagesspiegel.

Издание отмечает, что в выходной день активисты устроили в торговом центре акцию протеста против американского предпринимателя, главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Трое участников движения стояли с плакатами напротив витрины Tesla, облитой краской. В правоохранительных органах отметили, что акцию удалось быстро пресечь.

На одном из плакатов было написано: «Наше общество — не игрушка для правых». На другом красовалось перечеркнутое изображение Маска, демонстрирующего жест, напоминающий нацистское приветствие. Третий плакат украшало название движения.

Полиция уже установила личности нарушителей, по факту инцидента были заведены уголовные дела, а частности, из-за незаконного проникновения и нанесения имущественного ущерба.

Ранее Маск начал активно вмешиваться во внутреннюю политику ФРГ. Он неоднократно заявлял о своей поддержке немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) и говорил, что только она может спасти Германию. Предполагается, что эти его действия обрушили акции Tesla из-за падения продаж в Европе.