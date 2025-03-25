Bloomberg: В феврале 2025 года продажи Tesla в Европе упали на 40 процентов

В феврале 2025 года продажи Tesla в Европе обрушились на 40 процентов. Об этом со ссылкой на данные Европейской ассоциации производителей автомобилей сообщает Bloomberg.

За месяц компания Илона Маска зарегистрировала 16 888 новых автомобилей. Месячные продажи упали уже в десятый раз за последний год, отмечают аналитики. С начала года объемы реализации сократились на 43 процента, в то время как в среднем по отрасли фиксируется рост на 31 процент.

Эксперты связывают падение продаж с выходом обновленной модели Y — самого популярного автомобиля компании. Автопроизводитель рассчитывает, что она привлечет клиентов. Однако переход на новую модель потребовал приостановки производства на заводах по всему миру в начале этого года, в том числе на сборочном заводе компании под Берлином. Эти перебои стоили компании нескольких недель простоя и потерянных продаж.

Еще одной причиной сокращения показателей называют неоднозначные действия и заявления бизнесмена, возглавившего созданный специально под него департамент государственной эффективности США (DOGE). По словам управляющего партнера хедж-фонда Clean Energy Transition Пера Лекандера, «Tesla была сильным брендом, но Маск полностью разрушил его». В последнее время граждане США, которые негативно относятся к Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.

Президент США Дональд Трамп пригрозил поджигателям автомобилей Tesla тюремными сроками вплоть до 20 лет. Маск попросил своих сотрудников не избавляться от акций Tesla, которые за три месяца упали в два раза, признав, что происходящее в настоящий момент напоминает шторм.