Маск попросил сотрудников Tesla не избавляться от акций компании

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск провел внеплановое общее собрание сотрудников на фоне нарастающих проблем компании. Об этом со ссылкой на трансляцию мероприятия сообщает Bloomberg.
В ходе разговора миллиардер попросил их не избавляться от акций Tesla, которые за три месяца упали в два раза, признав, что происходящее сейчас напоминает шторм.
Маск пошутил, что иногда из новостей кажется, будто «наступил Армагеддон», потому что сложно пройти мимо телевизора и не увидеть горящий автомобиль производства компании. «Понимаю, если не хотят покупать нашу продукцию, но сжигать ведь ее необязательно. Это немного неразумно», — отметил он.
Речь идет о большом количества актов вандализма в отношении автомобилей Tesla, что связано с политической активностью самого Маска. После победы на президентских выборах Дональда Трампа в ноябре прошлого года акции автопроизводителя взлетели, поскольку Маск за несколько месяцев стал одним из самых убежденных его сторонников.
Однако неоднозначные действия и заявления бизнесмена, возглавившего созданный специально под него департамент государственной эффективности США (DOGE), вскоре привели к падению продаж автомобилей и капитализации. По словам управляющего партнера хедж-фонда Clean Energy Transition Пера Лекандера, «Tesla была сильным брендом, но Маск полностью разрушил его».
На минувшем мероприятии основатель Tesla пообещал сотрудникам «сделать то, о чем даже никто не мечтал», но не уточнил, что именно. Также в компании уверяют, что уже в первом полугодии запустят производство новых, более доступных моделей, однако у инвесторов по-прежнему нет никаких подробностей об этих электромобилях.