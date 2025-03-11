Илон Маск лишился колоссальной суммы всего за сутки. Почему миллиардер стремительно беднеет?

Илон Маск потерял почти 30 миллиардов долларов из-за падения акций Tesla

Американский миллиардер Илон Маск потерял почти 30 миллиардов долларов. На столько его состояние сократилось всего за сутки из-за обрушения акций принадлежащей ему компании Tesla. Производитель электромобилей пережил мощнейшее падение с 2020 года.

Фото: Jose Luis Magana / AP

Ценные бумаги Tesla потеряли 15 процентов и опустились до 222,15 доллара за акцию из-за неблагоприятных прогнозов по продажам. Вообще с начала года Tesla подешевела на 45 процентов и растеряла весь рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С другой стороны, падение связано с низким интересом к обновленной Tesla Model Y. Не на руку компании и поведение Маска.

$30 млрд потерял Илон Маск за один день

Маск не получает зарплату или премии за работу в Tesla, а зарабатывает на выгодных пакетах опционов на акции, которые позволяют ему покупать миллионы акций компании за малую часть их рыночной стоимости. В настоящее время миллиардеру принадлежит примерно 12 процентов Tesla без учета опционов.