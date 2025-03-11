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13:06, 11 марта 2025Экономика

Акции компании Илона Маска обрушились

Bloomberg: Акции Tesla пережили наибольшее падение с 2020 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Allison Robbert / Reuters

Акции компании Tesla, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, пережили самое масштабное обрушение с 2020 года. Как пишет Bloomberg, ценные бумаги потеряли сразу 15 процентов и опускались до 222,15 доллара.

Это произошло после того, как аналитик UBS Group понизил свой прогноз по поставкам электромобилей компании в первом квартале и за весь 2025 год. Эксперт полагает, что Tesla передаст только 367 тысяч автомобилей в этом квартале, это на 16 процентов меньше его предыдущей оценки. В целом год к году он ожидает падения на 5 процентов, хотя ранее прогнозировал рост.

Вообще с начала года Tesla подешевела на 45 процентов и растеряла весь рост после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. С другой стороны, падение связано с низким интересом к обновленной Tesla Model Y. Но на руку компании совсем не идет и поведение самого Маска, указывает Bloomberg.

На фоне падения акций Tesla состояние Маска сократилось почти на 30 миллиардов долларов всего за сутки.

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