Трамп пригрозил поджигателям автомобилей Tesla большими тюремными сроками

Трамп пригрозил поджигателям автомобилей Tesla тюремными сроками до 20 лет

Президент США Дональд Трамп пригрозил поджигателям автомобилей Tesla тюремными сроками. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

По его словам, людей, которых поймают за саботажем, могут приговорить к лишению свободы сроком до двадцати лет. «Мы ищем вам!» — написал американский лидер.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на данные полиции сообщал, что граждане Соединенных Штатов, которые негативно относятся к главе ведомства по повышению эффективности работы правительства США, бизнесмену Илону Маску, устраивают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla. За последние несколько недель зафиксировано не менее десяти таких случаев.