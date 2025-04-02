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19:03, 2 апреля 2025Мир

Стало известно о последних неделях работы Маска в администрации Трампа

Politico: Трамп уведомил ближайшее окружение, что Маск скоро покинет свой пост
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение, что глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск скоро покинет свой пост. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Президент по-прежнему доволен Маском и его инициативой в департаменте по повышению эффективности правительства, но в последние дни оба мужчины решили, что Маску скоро придет время вернуться в свой бизнес и взять на себя вспомогательную роль», — рассказали изданию три человека на условиях анонимности.

Отмечается, что отстранение бизнесмена от работы в администрации американского президента происходит на фоне того, что некоторые чиновники и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

Один высокопоставленный чиновник администрации сказал, что Маск, скорее всего, сохранит неофициальную роль советника и продолжит время от времени появляться на территории Белого дома. Другой отметил, что любой, кто думает, что Маск полностью исчезнет из окружения Трампа, «обманывает себя».

Ранее Трамп заявил, что DOGE «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Илон Маск пробудет на госслужбе в течение 130 дней. Это связано с тем, что миллиардер занимает должность «специального государственного служащего», время работы на которой ограничено данным периодом.

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