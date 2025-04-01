Трамп заявил, что Илон Маск пробудет на государственной службе 130 дней

Президент США Дональд Трамп сообщил, что «в какой-то момент» Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE), возглавляемый предпринимателем Илоном Маском, должен будет прекратить свою работу. Таким образом американский лидер анонсировал уход миллиардера с государственной службы.

При этом Трамп заметил, что Маск пробудет на своем посту еще 130 дней.

Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень Дональд Трамп президент США

Американский лидер добавил, что все это время Маск «отлично справлялся со своей работой», однако настало время для него вернуться к управлению бизнесом «в большой компании».

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На своем посту Маск раскрыл многомиллиардные расходы администрации Байдена

Илон Маск сумел раскрыть абсурдные многомиллиардные расходы администрации экс-главы США Джо Байдена. Об этом рассказал действующий глава Белого дома Дональд Трамп, похвалив предпринимателя.

В ходе выступления перед Конгрессом Трамп сообщил о нескольких особенно нелепых контрактах, которые заключила администрация Байдена. По его словам, большая их часть включала в себя «абсурдные траты», например, на финансирование адаптации нелегальных мигрантов и исследования по изменению пола у мышей. С приходом Маска все подобные договоры были аннулированы.

Президент США подчеркнул, что сэкономленные бизнесменом деньги используют для борьбы с инфляцией и погашения госдолга. Он выразил Маску благодарность, отметив, что главу DOGE «любят даже демократы, только не хотят этого показывать».

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Политическая деятельность Маска ударила по Tesla

После того как Илон Маск возглавил DOGE, продажи его компании Tesla обрушились на 40 процентов в Европе. Об этом стало известно из статистики Европейской ассоциации производителей автомобилей.

С начала 2025 года объемы реализации компании упали на 43 процента. Аналитики связывают такие результаты с неоднозначными действиями и высказываниями предпринимателя, который, по их мнению, слишком увлекся своей политической карьерой. Управляющий партнер хедж-фонда Clean Energy Transition Пер Лекандер заметил, что «Tesla была сильным брендом, но Маск полностью разрушил его».

Некоторые американцы также пересмотрели свое отношение к бизнесмену. Желая показать свое негодование, они все чаще организовывают акты вандализма в отношении автомобилей, дилерских центров и зарядных станций Tesla.

За последние несколько недель произошло не менее 10 случаев, когда граждане США поджигают или разбивают припаркованные у автосалонов машины компании Маска. Также недалеко от Бостона произошел поджог несколько зарядных станций Tesla, а в штате Орегон 6 марта автосалон компании был обстрелян.