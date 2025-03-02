Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

Илон Маск в соцсети X поддержал выход США из НАТО и ООН

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), прокомментировал идею о выходе страны из ООН и НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

США уже вышли из одной международной организации

Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО и согласился с ней. «Я поддерживаю», — написал он в ответ на запись одного из пользователей о том, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от членства в этих организациях.

Я поддерживаю Илон Маск предприниматель, миллиардер

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Администрация американского лидера объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.

Советник предупреждал о планах Трампа по НАТО

Еще до выборов президента США Бывший советник Белого дома Джон Болтон заявлял, что страна с высокой вероятностью выйдет из Североатлантического альянса в случае победы Трампа. По его мнению, Трамп считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев», а также «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».

Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю Джон Болтон экс-советник Белого дома

Телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов допускал, что в случае прихода к власти Трамп разделит НАТО на две группы. При этом на одну из них не будут распространяться условия статьи 5 НАТО о защите со стороны стран альянса в случае нападения.

Главный стратег Трампа Стивен Бэннон отмечал, что Трамп «не друг Еврсоюзу, он не друг форуму в Давосе и уж точно не друг технократов в НАТО». По мнению Болтона, американский президент «мог бы с пользой посеять хаос в ООН».

Конгрессмены называли условие для выхода США из НАТО

В США также предлагали выйти из НАТО при принятии решения о вступлении Украины в альянс. Соответствующий законопроект внесли в Конгресс США сенаторы от Республиканской партии Майк Ли и Томми Табервилл.

Трамп исключил вступление Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что страна не вступит в состав Североатлантического альянса. При этом ранее сообщалось, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО.

Президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его словам, присоединение Киева к альянсу не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.