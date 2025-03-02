Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 2 марта 2025Мир

Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

Илон Маск в соцсети X поддержал выход США из НАТО и ООН
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), прокомментировал идею о выходе страны из ООН и НАТО. Об этом он написал в социальной сети X.

США уже вышли из одной международной организации

Маск оценил идею идею выхода США из ООН и НАТО и согласился с ней. «Я поддерживаю», — написал он в ответ на запись одного из пользователей о том, что Соединенным Штатам необходимо отказаться от членства в этих организациях.

Я поддерживаю

Илон Маскпредприниматель, миллиардер

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Администрация американского лидера объяснила его решение «неправильным отношением к пандемии COVID-19», а также другими глобальными кризисами в области здравоохранения.

Советник предупреждал о планах Трампа по НАТО

Еще до выборов президента США Бывший советник Белого дома Джон Болтон заявлял, что страна с высокой вероятностью выйдет из Североатлантического альянса в случае победы Трампа. По его мнению, Трамп считает НАТО «сборищем неблагодарных европейцев», а также «не понимает сути альянсов, построенных на принципе коллективной обороны».

Когда у него появляется идея, Трамп к ней возвращается снова и снова, потом забывает, но в конечном счете вспоминает и действует. Многие считают, что это просто инструмент для переговоров, но я так не думаю

Джон Болтонэкс-советник Белого дома

Телеканал CNN со ссылкой на европейских дипломатов допускал, что в случае прихода к власти Трамп разделит НАТО на две группы. При этом на одну из них не будут распространяться условия статьи 5 НАТО о защите со стороны стран альянса в случае нападения.

Главный стратег Трампа Стивен Бэннон отмечал, что Трамп «не друг Еврсоюзу, он не друг форуму в Давосе и уж точно не друг технократов в НАТО». По мнению Болтона, американский президент «мог бы с пользой посеять хаос в ООН».

Конгрессмены называли условие для выхода США из НАТО

В США также предлагали выйти из НАТО при принятии решения о вступлении Украины в альянс. Соответствующий законопроект внесли в Конгресс США сенаторы от Республиканской партии Майк Ли и Томми Табервилл.

Трамп исключил вступление Украины в НАТО. Он выразил уверенность, что страна не вступит в состав Североатлантического альянса. При этом ранее сообщалось, что США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО.

Материалы по теме:
«Мы вступили в опасный период» Почему в России и НАТО заговорили о прямом столкновении и как может начаться глобальная война?
«Мы вступили в опасный период»Почему в России и НАТО заговорили о прямом столкновении и как может начаться глобальная война?
24 декабря 2024
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Когда состоится встреча и что президенты будут обсуждать?
Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа.Когда состоится встреча и что президенты будут обсуждать?
14 февраля 2025
«Контингент будет уничтожен» Запад хочет отправить миротворцев на Украину. Как это повлияет на переговоры США и России?
«Контингент будет уничтожен»Запад хочет отправить миротворцев на Украину. Как это повлияет на переговоры США и России?
28 февраля 2025

Президент России Владимир Путин называл угрозу вступления Украины в НАТО одной из причин спецоперации. По его словам, присоединение Киева к альянсу не повысит безопасность страны, но сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск поддержал выход США из НАТО и ООН. Что думает об этой идее Трамп?

      Мошенники выманили у российского школьника сбережения родителей на 1,4 миллиона рублей

      Бастрыкин призвал европейских политиков к ответственности за погибших россиян

      В Госдуме разработали законопроект о компенсации работникам использования личной техники

      Кучеров установил рекорд «Тампы» всех времен

      Суд смягчил наказание троим фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

      Экс-стратег Трампа назвал действия Зеленского «политическим сэппуку»

      Лепс оценил идею написать песню о спецоперации фразой «не хотелось бы»

      Площадь пожара на складе в Подмосковье увеличилась до 7 тысяч квадратных метров

      Президент Бразилии указал на последствия речи Зеленского для Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше