Трампа уличили в желании разделить НАТО на две части

CNN: в случае прихода к власти Трамп может разделить НАТО на две группы

В случае прихода к власти бывший президент США Дональд Трамп может разделить НАТО на две группы, на одну из которых не будут распространяться условия статьи 5 Североатлантического договора о защите со стороны стран альянса в случае нападения. Об этом сообщает CNN со ссылкой на европейских дипломатов.

«Многие европейские дипломаты узнали, что Трамп рассмотрит возможность продвижения двухуровневой НАТО. Страны, которые не достигают цели выделения двух процентов от ВВП на оборону, могут попасть во второй уровень членства, а это означает, что они не будут защищены пятой статьей НАТО», — утверждается в публикации.

Согласно материалу CNN, европейские дипломаты выясняют политические планы Трампа у его сторонников, готовясь к возможной победе экс-президента на предстоящих выборах в США.

Ранее Трамп отклонил приглашение президента Украины Владимира Зеленского приехать с визитом в республику.