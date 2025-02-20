NBC: США рассматривают членство Украины в НАТО при нарушении сделки

США рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. Об этом сообщил американский телеканал NBC.

«Одной из гарантий безопасности, которую Соединенные Штаты рассматривают как часть мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае, если Россия нарушит соглашение», — говорится в сообщении.

По информации американских чиновников, такое положение будет направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников, которые опасаются повторения конфликта.

В России назвали неприемлемым для Москвы членство Украины в НАТО

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал: расширение альянса, поглощение Украины НАТО — это прямая угроза интересам России, прямая угроза нашему суверенитету.

По его словам, появление военного контингента стран НАТО на территории Украины неприемлемо для России. Лавров также отметил, что в этом вопросе «не имеет значения, находятся эти вооруженные силы под чужим флагом, под флагом Европейского союза или под национальными флагами».

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Для России членство Украины в блоке неприемлемо, поскольку оно создает серьезные угрозы безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что сейчас отказа принимать Украину в НАТО недостаточно, альянс должен дезавуировать свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление в Североатлантический блок в будущем.

В НАТО заявили об отсутствии обещаний Украине членства в альянсе

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте говорил, что Украине никогда не обещали членство в альянсе в случае заключения мирного соглашения по урегулированию конфликта. «Вопрос о членстве в альянсе и возможных гарантиях безопасности будет частью обсуждения мирного соглашения… Мы обсуждаем сейчас лучший путь, чтобы гарантировать устойчивый и продолжительный мир на Украине, но Киеву никогда не обещали (...), что это будет частью», — сказал он.

Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Марианиаметьте указал, что больше никто не говорит о вступлении Украины в НАТО, а все те, кто обещали ей это, более не в состоянии выполнить свои же обещания. Он также считает, что Киев не станет и частью Евросоюза.